ABD’de Biden yönetiminin, kripto para birimleriyle ilgili bir kararname çıkarılmasını değerlendirdiği iddia edildi.

Bloomberg’in ismini gizli tuttuğu kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, kripto para birimleriyle ilgili bir kararname çıkarılmasını değerlendiriyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, önerilen kararnamenin federal kurumları kripto paranın ilgili alanlarını incelemek ve tavsiyelerde bulunmakla yetkilendireceğini söyledi.

Diğer taraftan, söz konusu kararnamenin henüz değerlendirme aşamasında olduğu da vurgulandı.

Ayrıca, kripto para birimlerine ilişkin kararnamenin, kurumların yürütme organı genelinde dijital para birimleri üzerindeki çalışmalarını koordine etmeyi de amaçladığı aktarıldı.

Konuya aşina olan kişilere göre, söz konusu öneri, kripto para birimlerine daha az dikkat gösteren devlet dairelerinin konu üzerine odaklanmasını sağlayacak.

Kaynaklardan biri ayrıca, Beyaz Saray’ın temsilci olarak bir kripto liderinin atanmasını düşündüklerini söyledi.

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