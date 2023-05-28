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Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Milletimizin hiçbir mensubu seçim sonucu üzerinden bir umutsuzluğa kapılmasın" dedi.

28 Mayıs 2023 | 22:34
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Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Millet İttifakı liderlerinden Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu bugün tamamladık. Sandıklarda görev yapan tüm müşahitlerimize, okul ve sandık görevlilerimize, avukatlarımıza, her yaştan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gençlere ve kadınlara ayrıca teşekkür ediyorum.

Yapılan tüm kara poropangadalara provakasyonlara rağmen milletimi her zaman gibi büyük bir zerafet içinde demokratik hakkını kullandı.

Allah her bir vatandaşımızdan razı olsun. Ülkemizdeki seçim gündemi ülkeyi çok yordu. Aylardır seçimin gölgesinde kalan birikmiş birçok sorunumuz var. Bunların başında da ekonomi geliyor. Artık bu sorunlara eğilme ve çözüm üretme zamanı geldi. Biz de milletimizin bize verdiği muhalefet görevini yürüteceğiz.

Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki, seçmen bizim için en halis ölçüttür. Millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Bize düşen mesajı anlamak, anladıktan sonra da gereğini yapmaktır. Milletimizin hiçbir mensubu seçim sonucu üzerinden bir umutsuzluğa kapılmasın. Bir yenilmişlik kaybetmişlik hissiyle karamsarlık hissetmesin.

Demokrasilerde her şeyin tartışılabileceğini her bir konuya eyleme itiraz edilebilir, ama bir tek konuya itiraz edilemez o da her iradeye sandığa atılmış seçmenin oyunun sonuçlarıdır. Millet iradesi başımızın tacıdır. 

"Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum"

Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Sayın Erdoğa'nın da seçim sonuçlarınından çıkarması gereken dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden köt etmez. İftaralar hakaretler havada uçuşmaz. Umarım ki kendisine oy vermiş vermemiş her bir vatandaşın cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder, ona göre davranır. Seçim sonuçlarının heyecanıyla uzun zamandır kutuplaştırılmış ülkemizi yeniden makulda buluşturma fırsatını tepmez. "

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