Dolar/TL güne nasıl başladı? 25 Ağustos 2025

Cuma günü dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,9360'tan tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 41,0020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,0470'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 55,4700'den satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.