İnfaz koruma memuru başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı şartları neler?

Alım Yapılacak Kadrolar

Alımlar sadece adliyeleri değil, Ceza İnfaz Kurumlarını ve Bakanlık merkez teşkilatını da kapsıyor. Öne çıkan kadrolar şunlar:

Güvenlik ve Operasyon: İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

Büro ve Adliye: Zabıt Katibi, Mübaşir, Büro Personeli (Cezaevi Katibi).

Teknik ve Destek: Teknisyen, Tekniker, Mühendis, İstatistikçi, Destek Personeli (Şoför, Aşçı, Hizmetli).

Sağlık ve Sosyal: Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Hemşire, Sağlık Teknikeri.