İnfaz koruma memuru başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı şartları neler?

Adalet Bakanlığı memur alımı ve adalet bakanlığı personel alımı kapsamında 15 bin personel alımı yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurusuyla birlikte gözler başvuru takvimine çevrilmiş durumda.
Başvuru Takvimi ve Süreç
İlan Tarihi: Resmi ilan sürecinin Mart 2026 başı itibarıyla başlaması bekleniyor.
Detayların Açıklanması: Önümüzdeki 2-3 hafta içinde kadro dağılımı, kontenjanlar ve kesin başvuru tarihlerinin duyurulması planlanıyor.
Başvuru Kanalı: Başvurular her zamanki gibi e-Devlet (Kariyer Kapısı) üzerinden dijital ortamda alınacak.
Alım Yapılacak Kadrolar
Alımlar sadece adliyeleri değil, Ceza İnfaz Kurumlarını ve Bakanlık merkez teşkilatını da kapsıyor. Öne çıkan kadrolar şunlar:
Güvenlik ve Operasyon: İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), Koruma ve Güvenlik Görevlisi.
Büro ve Adliye: Zabıt Katibi, Mübaşir, Büro Personeli (Cezaevi Katibi).
Teknik ve Destek: Teknisyen, Tekniker, Mühendis, İstatistikçi, Destek Personeli (Şoför, Aşçı, Hizmetli).
Sağlık ve Sosyal: Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Hemşire, Sağlık Teknikeri.
Kritik Başvuru Şartları
KPSS Puanı: Başvurularda 2024 KPSS puanı (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) esas alınacak.
Özel Sınavlar: * Zabıt Katipliği için klavye uygulama sınavı yapılacak.
İKM alımlarında boy-kilo ölçümü, fiziki yeterlilik testi ve sözlü mülakat uygulanacak.
Teknik kadrolar için ilgili sertifika veya mesleki yeterlilik belgeleri istenecek.
Önemli Not: İKM kadrosu için başvuracak adayların boy-kilo şartına (Erkeklerde 170cm, kadınlarda 160cm alt sınırı ve endeks aralığı) şimdiden dikkat etmesinde fayda var.