YKS başvuru ne zaman son? 2026 ÖSYM YKS başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılması planlanıyor.

Kritik Hatırlatmalar

Baraj Puanı: Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2026 yılında da TYT ve AYT puan türlerinde baraj puanı uygulaması bulunmuyor. Adayların puanının hesaplanabilmesi için ilgili testlerin en az birinden 0,5 net yapmaları yeterli.

Ziraat Bankası Ödemeleri: Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme yapacak adaylar, işlemlerini sadece internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebilir; banka şubelerinden veya ATM'lerden ödeme yapılamamaktadır.

MSÜ Adayları: Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adayların da yerleştirme işlemlerine dahil edilebilmesi için mutlaka 2026 YKS başvurusu yapması zorunludur.