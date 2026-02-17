ARA
  YKS başvuru ne zaman son? 2026 ÖSYM YKS başvuru ücreti ne kadar?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için geri sayım sürerken, adayların akademik geleceklerini şekillendirecek başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. Peki YKS başvuru ne zaman son? 2026 ÖSYM YKS başvuru ücreti ne kadar?

Milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2026-YKS maratonunda başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte hem başvuru takvimi hem de sınav ücretleri resmiyet kazandı.

Sınav Takvimi ve Oturumlar

Sınav, Haziran ayının üçüncü hafta sonunda üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi, Saat 10.15

AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar, Saat 10.15

YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar, Saat 15.45

Başvuru ve Ödeme Bilgileri

Normal Başvuru Süresi: 6 Şubat – 2 Mart 2026

Son Ödeme Tarihi: 3 Mart 2026 (Saat 23.59’a kadar)

Geç Başvuru Günleri: 10 – 12 Mart 2026 (Ücret %50 artırımlı ödenir)

Sınav Ücreti: Her bir oturum için 700 TL.

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılması planlanıyor.

Kritik Hatırlatmalar

Baraj Puanı: Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2026 yılında da TYT ve AYT puan türlerinde baraj puanı uygulaması bulunmuyor. Adayların puanının hesaplanabilmesi için ilgili testlerin en az birinden 0,5 net yapmaları yeterli.

Ziraat Bankası Ödemeleri: Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme yapacak adaylar, işlemlerini sadece internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebilir; banka şubelerinden veya ATM'lerden ödeme yapılamamaktadır.

MSÜ Adayları: Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adayların da yerleştirme işlemlerine dahil edilebilmesi için mutlaka 2026 YKS başvurusu yapması zorunludur.
