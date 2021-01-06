2020 sonunda 16,5 milyar dolarlık bir büyüklüğe ve 2 milyar doların üzerinde ihracata ulaşması beklenen savunma sanayi sektörü hız kesmiyor.

Sektörün 2021’de hedefi 19,7 milyar dolarlık hacim ve 6,2 milyar dolarlık ihracat. Türkiye’nin savunma sanayi alanında ihtiyaçlarının ileri teknolojili ve yerli çözümlerle karşılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) öncülüğünde sürdürülüyor.

Öncelikli hedef ise Türkiye’nin savunma sanayiinde kendine yeten ve tamamen bağımsız bir ülke olması. 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, savunma ve havacılık sanayii cirosunun 2020 yılının sonunda 16,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Sektörün ihracatına bakıldığında ise Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri, ocak-kasım 2020 arasında sektörün 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Programa göre, sektörün 2021 yılında yurtdışı satış gelirlerinin 6,2 milyar dolara; cirosunun ise 19,7 milyar dolara yükselmesi hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.