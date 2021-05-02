İnsan Kaynakları (İK), son yıllarda yaşanan değişimlerle birlikte şirketlerdeki en stratejik pozisyonlardan biri haline geldi. Pandemi insan kaynaklarının önemini daha da artırırken, İK departmanlarının ajandasına pek çok yeni gündem maddesi eklendi. İş modelleri geri dönülmez bir şekilde değişime uğradı.

Çeviklik, adaptasyon, değişim yönetimi, dijitalleşme gibi kavramlar İK birimleri için ilk sıraya oturdu. Bu dramatik değişimin en önemli oyuncuları olan insan kaynakları liderlerini her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘En Güçlü 50 İK Lideri’ araştırmasıyla bir araya getirdik. 2015 yılından bu yana yaptığımız ‘Türkiye’nin En Güçlü İK Lideri’ araştırmamızla zorlu pandemi yılındaki bu değişime İK liderlerinin gözünden baktık.

Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılında da listenin ilk iki ismi değişmedi. Birinci Koç Holding İK Direktörü Özgür Burak Akkol olurken, ikinci sırada Anadolu Grubu İK Başkanı Osman Alptürer yer aldı. Önceki yıllarda listemizde yer alan Limak Holding, bu yıl İK yönetimindeki değişiklik nedeniyle listeye giremedi.

Bu yıl listenin üçüncü ismi Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın oldu. 62 bin çalışanıyla Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur dördüncü sırayı aldı.

35 bin çalışanıyla listeye 10’uncu sıradan giren Oyak Grup İnsan Kaynakları Grup Başkanı Haluk Gümüşderelioğlu listeyi hareketlendirdi. Listenin diğer yeni ismi ise 19 bin çalışanıyla Doğuş Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Buse Kasapoğlu Özen oldu.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın