Yeni yatırımcı sermaye piyasalarını büyütüyor

Osmanlı’dan günümüze sermaye piyasaları büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Son yıllarda ise yerli yatırımcının ilgisinin arttığı bir süreç yaşıyoruz. 8 milyonu aşan yerli ve genç yatırımcının sermaye piyasalarında kalıcı olması hedefleniyor.



Borsa İstanbul, özellikle son birkaç yılda şirket sayısı ve yatırımcı sayısı açısından büyük bir atağa geçti. Yeni yeni şirketler halka arz edilirken, yatırımcı sayısı 8 milyon barajını da aştı.

Türkiye’de sermaye piyasaları son yıllarda çok popüler hale gelmiş olmakla birlikte aslında sermaye piyasalarının tarihi çok 1850’li yıllara dayanıyor. Yani Cumhuriyet döneminden de önceye varan bir tarihi var.

Galata Bankerleri döneminden, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına ve 1986 yılındaki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB) faaliyete başlamasından günümüzdeki Borsa İstanbul (BİST) sürecine kadar olan dönemi ve beklentileri haberimizde özetlemeye çalışacağız.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.