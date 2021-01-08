Covid-19’un derinden sarstığı perakende sektörü, gıda ve elektronikteki yükselişe rağmen, diğer alt kategorilerdeki düşüşler nedeniyle yılı büyüyemeden kapatacak.

Sektördeki itici güç olan e-ticaret pazarının 2021’de 400 milyar TL ciroya ulaşması bekleniyor. Hazır giyimden gıdaya, eğlenceden teknolojiye farklı alanları bünyesinde barındıran perakende sektörü pek çok kriz atlattı. Ancak pandemi, perakende sektörünü derinden etkileyen krizler arasında ilk sıraya oturdu.

Salgın nedeniyle ABD ve Avrupa’da dev markalar iflas etti. Birçok şirket küçülmek zorunda kaldı. Türkiye’de 1,4 trilyon TL’lik büyüklüğe ulaşan sektör, pandemi fırtınasından nasibini aldı.

Pandeminin ilk dalgasını dünyaya göre daha az hasarla atlatan perakende sektörü, henüz toparlanamadan ikinci dalga kısıtlamaları ile çok daha zor bir döneme girdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.