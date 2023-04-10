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IKEA ne demek? Neyin kısaltması? İşte markanın öyküsü

IKEA ne demek? Türkiye'de ve dünyada çok bilinen IKEA markasının adı aslında nereden geliyor? Açılımı ne? İşte markanın öyküsü ve adının anlamı...

10 Nisan 2023 | 16:45
Son Güncellenme: 10 Nisan 2023 | 16:54
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IKEA ne demek? Neyin kısaltması? İşte markanın öyküsü

Dünyanın en büyük markalarından bazıları isimlerinin daha kısa versiyonlarıyla biliniyor. Kimi markalar kurucularının adlarını taşıyor. Bu makalede ise IKEA markasının adının anlamına bakıyoruz.

1
IKEA HAKKINDA

IKEA HAKKINDA

IKEA 1943 yılında dolma kalem, cüzdan ve fotoğraf çerçevesi gibi ürünler satan 17 yaşındaki Ingvar Kamprad tarafından İsveç'te kuruldu. Kamprad, 2018 yılında 91 yaşında hayatını kaybetti. IKEA'nın sitesindeki bilgilere göre çok erken yaşlarda girişimciliğe başladı. Hatta iş insanı olma yolunda ilk adımını 5 yaşında kibrit satmaya karar vermesiyle atmış. Ardından bisikletiyle komşulara Noel kartları, tohumlar ve kalemler satmaya devam etmiş.
2
IKEA ADININ ANLAMI

IKEA ADININ ANLAMI

Babası okulda başarılı olduğu için onu ödüllendirmek için küçük bir miktar para verince IKEA'nın temelleri de atılmış oldu. Kamprad, 1943 yılında IKEA'yı kurdu. IKEA adı da kurucusu Ingvar Kamprad’ın adı; büyüdüğü çiftlik Elmtaryd ve ismi Agunnaryd olan köyünün ilk harflerinden oluşuyor. Yani IKEA Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd'ın kısaltması
3
MARKA NASIL DOĞDU, BÜYÜDÜ?

MARKA NASIL DOĞDU, BÜYÜDÜ?

IKEA'nın stratejisinde Kamprad'ın büyüdüğü coğrafyanın izleri bulunuyor. Çünkü o, taşlık ve engebeli bir yer olmasıyla bilinen Småland’de büyümüştü. Yöre halkı ise küçük imkanlarla yaşıyordu. IKEA'nın sitesine göre o dönem yöre insanı günlük sorunlarını çözmek için 'pratik' yöntemler kullanmasıyla biliniyordu. IKEA'nın da stratejisinin ardındaki fikirlerden birinin bu olduğu düşünülüyor.
4
MOBİLYA ÜRÜNLERİ 1948'DE GELDİ

MOBİLYA ÜRÜNLERİ 1948'DE GELDİ

Kamprad, ilk mobilya mağazasını 1947'de açtı. 1948 yılında mobilya ürünleri IKEA serisine katıldı. 2017 mali geliri yaklaşık 46 milyar dolar olan dünyanın en başarılı perakendecilerinden biri haline getirdi. Kamprad, mobilya fiyatlarını düşük tutmak için verimliliğin peşine düştü.
5
IKEA KATALOĞU FİKRİ

IKEA KATALOĞU FİKRİ

IKEA'nın ilk yıllık ev mobilyası kataloğu 1950'de İsveç'te yayınlandı. Çünkü, IKEA’nın kurulduğu Älmhult sapa bir bölgedeydi ve büyük şehirlerdeki müşterilere erişmek kolay değildi. Bu şekilde IKEA kataloğu fikri doğdu. Ingvar, ürünlere yönelik şüpheleri gidermek için Älmhult’taki eski bir atölyeyi insanların sipariş vermeden önce gelip ürünlere bakabilecekleri bir showroom’a dönüştürdü.
6
PARÇALAR HALİNE SATIŞ FİKRİNİ GETİREN MASA

PARÇALAR HALİNE SATIŞ FİKRİNİ GETİREN MASA

IKEA posta yoluyla ürün gönderme stratejisi üzerine kurulmuştu. Ancak şirketin sitesine göre büyük mobilyaların gönderimi hem zor hem de çok maliyetliydi. Gönderim sırasında bazı ürünler de zarar görüyordu. Bu nedenle bugün de bilinen şekliyle parçalar haline ürün satışı fikri doğdu. IKEA, "1956 yılında LÖVET masanın ayaklarını sökmeye karar verdik. İşte kendi kendine montaj ve parçaları birleştirme fikri böyle doğdu" diyor.
7
İLK IKEA RESTORANI

İLK IKEA RESTORANI

Haziran 1960'da IKEA mağazalarında sadece kahve ve soğuk yemekler sunuluyordu. Yıl sonuna kadar, IKEA restoran mutfağı, o zamanlar bir yenilik olan mikrodalga fırın da dahil olmak üzere tam donanımlı hale geldi. Hamburger gibi sıcak atıştırmalıklardan alakart yemeklere kadar menü geliştirildi. Restoran fikri ise Kamprad'ın bir gözlemiyle ortaya çıkmış. Çünkü, insanlar yemek yemek için öğle yemeği saatinde mağazadan çıkıyordu. Bu, tüm satın alma sürecini kesintiye uğratıyordu. Kamprad, acıkan müşterilerin daha az satın aldığını fark etti.
8
SELF SERVİS FİKRİ

SELF SERVİS FİKRİ

1970'te ise bir IKEA mağazasında yaşanan yangın yeni bir stretejiye yol açıktı. Mağazanın çatısındaki bir tabela alev aldı. Hasara yol açan bu olay yeni bir fikir doğurdu ve self servis alanı açıldı. Mağaza 1971'de yeniden açıldığında, çoğu ürün self-servis alanından alınabiliyor, eve götürülebiliyor ve müşteriler tarafından monte edilebiliyordu.
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