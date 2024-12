Nisanda yeni fabrika devreye giriyor: '85 ülkede 415 mağazaya sahibiz'

Orakçıoğlu, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024'te holdingin 40. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Bu yılın yeni pazarlara giriş ve mevcut pazarlarda güçlenme adına oldukça verimli bir yıl olduğunu vurgulayan Orakçıoğlu, "Farklı coğrafyalarda başarılı mağaza açılışları ve iş ortaklıkları gerçekleştirdik. Şu anda dünyanın 85 ülkesinde 415 mağazaya sahibiz. Yurt dışında ABD ve Hollanda gibi pazarlara ilk kez giriş yaptık. Modanın kalbi İtalya'da ise gücümüzü pekiştiren stratejik yatırımlarımızı hayata geçirdik." diye konuştu.

Orakçıoğlu, yılın ilk yarısında Damat Tween markasıyla Azerbaycan ve Özbekistan'da birer, D'S damat markasıyla İtalya, Polonya ve Romanya'da ikişer, Hollanda ve Dubai'de de birer olmak üzere toplam 10 yeni mağaza açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılın ikinci yarısında da açılışların sürdüğünü aktaran Orakçıoğlu, şunları kaydetti:

"En yeni mağaza açılışımız 25 Kasım itibarıyla ABD'de oldu. Damat Tween markamızla ABD'deki ilk mağazamızı Atlanta'da açmış bulunuyoruz. Bu yıl yurt dışında şu ana dek açtığımız mağaza sayısı 13'e ulaştı. Bu yılın son ayında da büyümeye devam edeceğiz. Bu yıl haziran ayında modanın kalbi İtalya'da erkek giyimde dünyanın en güçlü oyuncularından biri olduğumuzu kanıtlar nitelikte iki stratejik yatırımımızı hayata geçirdik. Bolonya'da Avrupa Genel Merkezimiz ve global showroomumuz olan Orka Global'i ve eşzamanlı olarak Avrupa Lojistik Merkezi'ni hizmete açtık. Böylece en büyük pazarımız Avrupa için geleneksel ve e-ticaret altyapımızı çok güçlendirdik. İtalya'da iddialıyız, bunu da üretim, tasarım ve inovasyon kalitemizle ve lükse demokrasi getirerek hissettiriyoruz. İtalyan moda otoritelerinden üç-dört İtalyan markasının koleksiyonunu Damat Tween ve D'S damat koleksiyonlarında buluşturduğumuz yönünde övgüler almak gurur verici."

- "Çin pazarında da online satışımız başladı"

Orakçıoğlu, birer deneyim alanı olarak kurguladıkları fiziki mağazaların yanı sıra e-ticarette de stratejik yatırımlarla büyümeye devam ettiklerini belirterek, "e-ihracat yaptığımız ülkeler Azerbaycan, Romanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Slovakya, Umman, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda. Çin pazarında da online satışımız başladı. Önümüzdeki dönemde Körfez ve Avrupa ülkeleri için kendi web sitelerimiz üzerinden operasyonlarımız aktif hale gelecek." ifadelerini kullandı.

2024'te ihracattaki e-ihracat paylarının yüzde 10 seviyesinde gerçekleştiğini dile getiren Orakçıoğlu, "2025'te bu oranı yüzde 20'lere çıkarmayı hedefliyoruz. 2024'te e-ticarette adet bazında yüzde 40, ciro bazında yüzde 100'ün üzerinde büyüme gerçekleştirdik. Online satışlarımızı 2025'te yüzde 100'ün üzerinde artırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Orakçıoğlu, "Happy Place to Work-En Mutlu İş Yeri" ödülüne layık görüldüklerini de aktararak, ödülün global hedeflere ulaşma yolunda tüm ekibe daha da güçlü bir motivasyon sağladığını söyledi.

Çalışan memnuniyetinden mutlu olduğunun ve gurur duyduğunun altını çizen Orakçıoğlu şöyle devam etti:

"Çalışanlarımızın kendilerini takımın bir oyuncusu olarak görmeleri çok sevindirici. Sadece işyeri değil aynı zamanda bir gelişim merkezi yaratmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'de bu listeye giren az sayıda şirket var ancak erkek giyim sektöründe sadece biziz. Happy Place to Work Türkiye ve Happiest Workplaces Around the Globe ödüllerimizden sonra bu konuda 'Profesyonel Gelişim' ve ek olarak 'Harika Çalışma Alanı' kategorilerinde de iki ödüle layık görüldük. Ayrıca ihracat alanında üç firmamız başarı, gümüş ve bronz olmak üzere üç ayrı ödülü layık görüldü."

Orakçıoğlu, yeni yılda da yeni hedef pazarlardan özellikle ABD ve Birleşik Krallık'ta, ayrıca Avrupa ve Körfez ülkelerinde hızlı ve istikrarlı büyümelerini sürdürmeyi planladıklarını belirterek, "Yurt içinde mevcut fabrikalarımızın olduğu Giresun'da nisan ayında yeni üretim yatırımımızın açılışını planlıyoruz. Yeni fabrikamız, günümüz teknolojisinde çığır açacak inovatif bir yatırım olacak. Ayrıca kadınlara yönelik sürprizlerimiz olacak. Kadınlarımız için hazırladığımız kapsül koleksiyonlar çok büyük ilgi gördü. Bunu da devam ettirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.