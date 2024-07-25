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Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı

Tüpraş, İran'ın el koyduğu 1 milyon varil petrolü geri aldığını duyurdu.

25 Temmuz 2024 | 21:23
Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı

Tüpraş, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın alınan petrolün eylülde teslim edileceğini belirtti. Tüpraş'tan SOMO'dan alınan ham petrolün teslimatına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan St. Nikolas gemisinin, 11 Ocak 2024'te Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonuyla söz konusu ham petrolün tamamı şirketimizce geri alınmış olup, eylül ayında rafinerimize ulaşması beklenmektedir.'

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Tüpraş Hisse Haberleri (TUPRS)
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Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Consus Enerji (CONSE) bedelli tarihini duyurdu
Galatasaray’dan (GSRAY) SPK onayı açıklaması
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