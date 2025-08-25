Teknoloji devi büyük bir imparatorluk kuruyor

Financial Times'ın haberine göre şirketin hedefi, yalnızca kendi konsoluna oyun geliştiren 20 bağımsız stüdyosunun hem gelir artışına daha fazla katkı sağlaması hem de yenilikçi yapımlar ortaya koyması.

Sony Interactive Entertainment stüdyo bölümünün başındaki Hermen Hulst, ekiplerden büyük düşünmelerini isterken, olası başarısızlıkların etkisini azaltacak önlemler aldıklarını söyledi.

Şirket, son on yılda stüdyolarına büyük yatırımlar yaptı.

2022’de 3,6 milyar dolara Halo’nun yapımcısı Bungie’yi satın alan Sony, God of War ve Spider-Man gibi başarılı oyunların geliştirilmesi için her yıl yüz milyonlarca dolar kaynak sağladı. Bu stüdyolar, Sony’nin 2024 yılında elde ettiği 32 milyar dolarlık oyun ve ağ gelirlerinde küçük bir paya sahip olsa da PlayStation’ın rakiplerinden ayrışmasını sağlayan oyun ve karakterleri üretmeleriyle öne çıkıyor.

Ancak geçen yıl piyasaya sürülen Concord oyununun başarısızlığı, şirketin stratejisinde değişikliklere yol açtı.

Firewalk Studios tarafından geliştirilen ve yaklaşık 250 milyon dolara mal olduğu tahmin edilen oyun, zayıf satış ve eleştiriler nedeniyle yalnızca iki hafta içinde kapatıldı. Ardından stüdyo da faaliyetlerine son verdi. Bu gelişmenin ardından Sony, canlı servis oyunlarına yönelik 10’dan fazla proje hedefini geri çekti ve bazı projeleri iptal etti.

Sony, yeni süreçte oyunların daha sıkı ve farklı test aşamalarından geçmesini sağlıyor.

Stüdyolar, grup testlerine ağırlık verirken, üst düzey yöneticiler de oyunlar piyasaya çıkmadan yüzlerce saat oynayarak sürece daha yakın şekilde katılıyor.

Seattle merkezli Sucker Punch stüdyosunun geliştirdiği Ghost of Yotei gibi yüksek bütçeli oyunlarda ise Sony’nin doğrudan bir kısıtlama getirmediği, ancak aynı türde başka yapımların geliştirildiği durumlarda stüdyoları bilgilendirdiği belirtiliyor.

Şirket, stüdyolarını kar paylaşımıyla teşvik ederek geliştirdikleri fikri mülkiyetlerin daha büyük serilere dönüşmesini istiyor. The Last of Us ve Uncharted gibi oyunların yanı sıra, anime yatırımları bu stratejinin örnekleri arasında yer alıyor.

Tokyo merkezli Team Asobi’nin geliştirdiği Astro Bot’un ise uzun vadede Nintendo’nun Mario serisine rakip olabileceği öngörülüyor.

Sony, bağımsız stüdyoların yaşadığı mali baskıları hafifletmek için kaynak desteği sağlarken, stüdyoların kendi kimliklerini korumalarına da olanak tanıyor. Ancak şirketin donanım politikaları ve yatırımcıların gelir artışı beklentileri, bu bağımsızlık üzerinde baskı oluşturuyor.

Geçtiğimiz günlerde PlayStation’ın ABD’de yaklaşık 50 dolar zamlanacağı açıklanırken, stüdyoların büyüme sürecinde hızlı karar alma ve küçük ekip yapısını kaybetme riskine dikkat çekiliyor.