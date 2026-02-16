Tamamen kurumuştu, yüzde 40 doluluğa ulaştı

İlçenin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün kuzeybatısında yer alan Küçük Göl, son yıllarda kurak geçen mevsimler ve yer altı sularının azalmasıyla 4 sene önce tamamen kurumuştu.
Konya'nın Kulu ilçesinde doğanın yüzünü güldüren bir gelişme yaşanıyor. 2022 yılında kuraklığın pençesine düşerek tamamen kuruyan Küçük Göl, son dönemdeki yoğun yağışlarla birlikte yeniden hayata döndü.
Tuz Gölü'nün kuzeybatısında, ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Küçük Göl, son dört yıldır yeraltı sularının çekilmesi ve mevsimsel kuraklık nedeniyle sessizliğe bürünmüştü. Ancak bölgede etkili olan kuvvetli yağışlar, göl yatağını yeniden suyla buluşturdu.
Kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve kuş gözlemcileri için önemli bir gözlem noktası olan Küçük Göl'ün bugünlerdeki doluluk oranının yüzde 40'lara ulaştığı tahmin ediliyor.