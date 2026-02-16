ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tamamen kurumuştu, yüzde 40 doluluğa ulaştı

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan kuraklık sonrası 2022 yılında tamamen kuruyan Küçük Göl, bölgede etkili olan yağmurların ardından eski günlerine dönmeye başladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Tamamen kurumuştu, yüzde 40 doluluğa ulaştı

İlçenin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün kuzeybatısında yer alan Küçük Göl, son yıllarda kurak geçen mevsimler ve yer altı sularının azalmasıyla 4 sene önce tamamen kurumuştu.

Konya'nın Kulu ilçesinde doğanın yüzünü güldüren bir gelişme yaşanıyor. 2022 yılında kuraklığın pençesine düşerek tamamen kuruyan Küçük Göl, son dönemdeki yoğun yağışlarla birlikte yeniden hayata döndü.

Tuz Gölü'nün kuzeybatısında, ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Küçük Göl, son dört yıldır yeraltı sularının çekilmesi ve mevsimsel kuraklık nedeniyle sessizliğe bürünmüştü. Ancak bölgede etkili olan kuvvetli yağışlar, göl yatağını yeniden suyla buluşturdu.

Göl, son dönemde bölgede oldukça yoğun yağan yağmurlar sonrasında yeniden su tutmaya başladı.

Kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve kuş gözlemcileri için önemli bir gözlem noktası olan Küçük Göl'ün bugünlerdeki doluluk oranının yüzde 40'lara ulaştığı tahmin ediliyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL