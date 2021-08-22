Türkiye’de bu yılın ilk çeyreğinde satınalma&- birleşme (S&B) işlemleri açısından 126 işlemde yaklaşık 2 milyar dolar hacme ulaşılmıştı. İkinci çeyrekte de ilk çeyreğe benzer bir tablo ortaya çıktı.

19’u yabancı 89 tanesi yerli yatırımcıların gerçekleştirdiği 108 işlemde yaklaşık 2,2 milyar dolarlık hacme ulaşıldı. Bu süreçte en çok dikkat çeken konunun teknoloji odaklı start up’lara, girişimlere olan büyük ilginin olduğunu söylemek mümkün.

Yerli ve yabancı fonlar, melek yatırımcılar, stratejik alım yapmak isteyen şirketler teknoloji odaklı girişimlere

odaklanmış durumda. Bu yıl ilk yarıda Trendyol, Getir, Dream Games, Garaj Sepeti gibi listeye uzatabileceğimiz önemli işlemlerin olduğunu gördük.

StartupCentrum tarafından hazırlanan 2021 1. Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’na göre, 2019’un ikinci yarıyılından 2021’in ilk yarıyılına kadar geçen 1,5 yılda yatırım sayısı iki kat arttı.

Yatırım miktarları incelendiğinde, 2020 ilk yarıya göre bu yıl ilk yarıda yedi kat artışla ekosistem tarihinin bir yarıyılda ulaştığı en yüksek yatırım miktarına ulaşıldı.

Start up ekosistemdeki mevcut artışın sürmesi durumunda 2022 yılında 2 milyar dolar yatırım miktarına ulaşılacağı öngörülüyor. Burada oyun sektörüne olan ilgiye de özellikle dikkat çekiliyor.

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