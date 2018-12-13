CHEP Türkiye’den globale üst düzey transfer
Uluslararası tedarik zinciri devi Brambles Grubu’nun bir parçası olarak Avustralya’da kurulan CHEP, hızlı tüketim ürünleri, gıda, içecek, perakende ve otomotiv sektörleri için iş süreçlerini baştan sona optimize eden tedarik zinciri çözümleri sunuyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Dünya çapında 54 ülkede 275 milyon paletlik dolaşım ağı ve 14 bin çalışanı bulunan CHEP, 2009 yılından beri Türkiye’de de faaliyet gösteriyor.
Dört yıl boyunca CHEP Türkiye’nin genel müdürlüğü görevini yürüten ve 2018 Şubat ayı itibarıyla CHEP Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü olan Şafak Aktekin, önümüzdeki dönemde CHEP Otomotiv ve Endüstriyel Çözümler’de Avrupa Kıdemli Ticaret Direktörü olarak çalışmalarını sürdürecek.
Aktekin, yeni görevinde otomotiv sektörünün dönüşüm sürecini ve müşteri portföyünü yönetmenin yanı sıra yeni iş geliştirme modellerine de öncülük edecek.
Bu doğrultuda, 2018 Kasım ayı itibarıyla, tedarik zinciri yönetiminde uzun yıllardır deneyim kazanan ve CHEP’te 28 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Ralf Paetzold ise ülke genel müdürü olarak CHEP Türkiye ailesine katıldı.
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