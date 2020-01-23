Esas Holding’te devir teslim
2000 yılında Şevket Sabancı ve ailesi tarafından kurulan Esas Holding, Türkiye ve yurtdışındaki fırsatlara odaklanan yatırımcı grupları arasında yer alıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
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Esas Holding, 2020 yılına yeni bir yapılanmayla girdi. 19 yıldır yönetim kurulu başkanı olan Şevket Sabancı, görevini Ali Sabancı’ya devrediyor.
Emine Sabancı Kamışlı ise yönetim kurulu başkan vekili olarak sorumluluk almaya devam edecek.
Esas Holding’in yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: Ali Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı, Erhan Kamışlı, Kazım Köseoğlu, Can Köseoğlu, Kerem Kamışlı, Ahmet Bozer ve Çağatay Özdoğru.
Yönetim kurulu üyesi olan Çağatay Özdoğru, CEO’luk görevine de devam edecek.
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