Ev dışı tüketimi yönetecek
Gıda ve tüketim malları şirketi Kraft Heinz’ın Türkiye ekibine önemli bir transfer oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirketin Türkiye yönetim biriminde ev dışı tüketim kanalları satış müdürü Burak Altunçekiç oldu.
Altunçekiç, Mondelēz International Türkiye’deki yaklaşık dört yıllık çalışma süresinde, zincir mağazalar satış müdürü ve sakız ve şeker kategorileri ticari pazarlama müdürü olarak görev aldı.
Öncesinde ise Danone Türkiye ve Adidas Türkiye organizasyonunda yöneticilik yaptı.
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