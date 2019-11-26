Global yönetime transfer oldu
ING Türkiye, ING Grubu’nda global roller için yetenek havuzu haline gelmiş durumda. Bunun son örneği de ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Hakan Yüksel oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yüksel, ING Grubu Kurumsal Firmalar, Uluslararası Müşteriler EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi Başkanı olarak atandı. Alper Hakan Yüksel’in ING Grubu’nda global üst yönetime transferinde, kurumsal bankacılık alanında gösterdiği odaklılık, koordinasyon ve başarı etkili oldu.
Yüksel, ING Grubu Kurumsal Bankacılık’ın EMEA Bölgesi’ndeki 24 ofisi aracılığıyla ING müşterilerinin uluslararası işlerini destekleyecek.
1 Ocak 2020 itibarıyla yeni görevine başlayacak olan Yüksel, bu görevde çalışmalarına Frankfurt’ta devam edecek. 2015 yılında ING Türkiye ekibine katılan Yüksel, 28 yıllık bankacılık tecrübesine sahip deneyimli bir profesyonel.
Yüksel, kurumsal bankacılık biriminin büyümesinde önemli rol oynadı.
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