22 Mart piyasalarda gün sonu rakamları: Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 9,79 değer kaybederek günü 1.379,25 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 7,40 artışla 438 bin liraya yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 149,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,89 ve holding endeksi yüzde 9,89 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,99 ile ticaret oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 9,80, sanayi endeksi yüzde 9,66, hizmetler endeksi yüzde 9,57 ve teknoloji endeksi yüzde 9,96 değer kaybetti.

BIST 100 HİSSELERİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 158,24 puan ve yüzde 9,95 düşüşle 1.432,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin hepsi değer kaybetti. Garanti Bankası, Ford Otomotiv, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Açılış sonrası Borsa İstanbul’da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi iki kez devreye girdi.

AA’nın görüşünü aktardığı analistler, piyasalardaki oynaklığa işaret ederek, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ekonomi Reform Paketi’ne ilişkin uygulama takvimi ve eylem planının açıklanmasının beklendiğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma ve ABD’de açıklanacak yeni konut satışları ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildirdi.

– Altının onsu 1.735,58 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.735,58 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 7,40 yükselişle 438 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8985 lira, satışta 7,9301 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2620 lira, satışta 7,2911 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1926, sterlin/dolar paritesi 1,3841, dolar/yen paritesi de 108,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 artışla 64,58 dolardan işlem görüyor.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.141.748.628 Ford Otosan 1.062.269.861 Ereğli Demir Çelik 1.022.666.550 Şişe Cam 791.438.882 SASA Polyester 785.280.954 Türk Hava Yolları 703.776.966 Koza Altın 621.384.951 Bim Mağazalar 561.884.751 Turkcell 549.332.317 Petkim 538.416.753 ASELSAN 490.965.637 Tüpraş 486.120.025 Koç Holding 427.351.347 Emlak Konut GMYO 416.523.329 Vestel 399.575.773 İş Bankası (C) 338.162.551 Kardemir (D) 316.220.079 Akbank 275.742.020 Vakıflar Bankası 271.847.890 Doğan Holding 269.368.996

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