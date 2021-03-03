3 Mart piyasalarda gün sonu… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak günü 1.531,05 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 409 bin 100 liraya çıktı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,14 ile madencilik oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,50 puan ve yüzde 0,09 düşüşle 1.613,27 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 50’si prim yaptı, 47’si geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİSTLERİN YORUMU NE?

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD’de bu hafta sonuna kadar Senato’da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde işsizlik ve perakende satışlar, ABD’de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın destek, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.708,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,3 yükselişle 409 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3340 lira, satışta 7,3634 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3065 lira, satışta 7,3358 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2062, sterlin/dolar paritesi 1,3936, dolar/yen paritesi de 107,12 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,34 artarak 63,84 dolardan işlem görüyor.