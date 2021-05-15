ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 16.27 ile Karsan Otomotiv ve yüzde 14.51 ile Aksa Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 26.56 ve yüzde 13.85 ile Jantsa Jant Sanayi ve Fenerbahçe Futbol hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 9.30 milyar TL ile Petkim hissesinde olurken, bu şirketi 7.78 milyar TL ile Kardemir (D) takip etti. Endeksin yükselişinde Metal İşleme, Boru, Vana sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.5 yükselişle 1,441 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 174 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 17.94 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 56.01 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104.90 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 105.98 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,445 ve 1,449 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,438 ve 1,434 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.4 baz puan azalarak yüzde 42.23 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.27 seviyesinde bulunuyor.

ARÇELİK

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 33.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 31.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 32.62 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 31.50-30.75

Satım aralığı: 33.00-34.25

Yabancı Payı (%) : 58.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.28 puan azaldı.

ASELSAN

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

15.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.95-14.20

Satım aralığı: 14.90-15.60

Yabancı Payı (%) : 29.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.32 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

66.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 63.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 64.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 66.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 64.50-62.50

Satım aralığı: 66.00-68.00

Yabancı Payı (%) : 56.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.63 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 2.95 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.08 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 2.96 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.96-2.88

Satım aralığı: 3.08-3.25

Yabancı Payı (%) : 29.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.08 puan arttı.

EGE ENDÜSTRİ

GÜÇ KAYBEDİYOR

1384.2 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 1295.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 1337.4 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1,295.00-1,235.00

Satım aralığı: 1,365.00-1,475.00

Yabancı Payı (%) : 10.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.49 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 1.81 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.88 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.82 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.82-1.73

Satım aralığı: 1.88-1.96

Yabancı Payı (%) : 22.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 19.27 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 20.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 19.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.00-16.40

Satım aralığı: 20.90-23.00

Yabancı Payı (%) : 35.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

MİGROS TİCARET

DİRENÇTE ZORLANDI

36.28-38.46 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 37.08 seviyesinin altında kapanışlarda 36.50 seviyesine gerileyebilir. 39.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 39.11 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 36.50-35.25

Satım aralığı: 37.25-38.25

Yabancı Payı (%) : 35.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.80 puan arttı.

MLP SAĞLIK

GÜÇ KAYBEDİYOR

25.4 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 22.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 23.54 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.10-22.90

Satım aralığı: 24.10-24.50

Yabancı Payı (%) : 62.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.99 puan azaldı.

ODAŞ ELEKTRİK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

2.39 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 2.68 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 2.56 seviyesinin altına kayması halinde ise 2.39 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.39-2.10

Satım aralığı: 2.68-3.26

Yabancı Payı (%) : 0.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.

OTOKAR

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 321.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 285.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 345.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 285.00-270.00

Satım aralığı: 345.00-355.00

Yabancı Payı (%) : 10.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.52 puan azaldı.

OYAK ÇİMENTO

İZLENMELİ

7.07 – 7.34 aralığında hareket eden hisse 7.27 seviyesinin altında kapanışlarda 7.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.05-7.00

Satım aralığı: 7.38-7.43

Yabancı Payı (%) : 1.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

PEGASUS

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 79.3 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 85.4 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 95.50 seviyesine yönelebilir. 85.4 seviyesinin altında kapanışlarda 73.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 73.00-65.50

Satım aralığı: 95.50-119.00

Yabancı Payı (%) : 31.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.80 puan arttı.

PETKİM

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 7.13 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 5.78 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.83 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.78-5.38

Satım aralığı: 6.83-6.85

Yabancı Payı (%) : 23.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.03 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 8.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.36 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.81 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.20-7.75

Satım aralığı: 8.60-8.80

Yabancı Payı (%) : 59.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.59 puan arttı.

SASA POLYESTER

GÜÇ KAYBEDİYOR

35.88 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 31.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 33.82 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 31.25-29.25

Satım aralığı: 35.50-36.00

Yabancı Payı (%) : 4.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.

SELÇUK ECZA DEPOSU

GÜÇ KAYBEDİYOR

10.02 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 9.15 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 9.5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.15-9.00

Satım aralığı: 9.90-10.40

Yabancı Payı (%) : 23.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.57 puan azaldı.