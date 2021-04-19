Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 30,91 puan azalarak 1.377,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 2,91 puan ve yüzde 0,21 kazanımla 1.411,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.377,23, en yüksek 1.416,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,20 azalışla 1.377,23 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,03, sanayi endeksi yüzde 2,37, hizmetler endeksi yüzde 2,02 ve teknoloji endeksi yüzde 3,32 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,93 puan ve yüzde 1,78 düşüşle 1.433,95 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11’i prim yaptı, 89’u geriledi. Ereğli Demir Çelik, Petkim, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.625.992.836 Petkim 1.544.431.558 Garanti Bankası 1.184.509.676 Kardemir (D) 742.523.212 Şişe Cam 645.761.775 Koza Altın 536.492.524 Odaş Elektrik 480.258.613 Sasa Polyester 467.096.727 Türk Hava Yolları 452.682.733 Karsan Otomotiv 427.222.939 Emlak Konut GMYO 396.679.421 Akbank 380.197.969 Ege Gübre 358.228.845 Yapı ve Kredi Bankası 300.402.090 Ford Otosan 265.561.919 Tekfen Holding 238.012.810 Tüpraş 233.343.669 İndeks Bilgisayar 226.098.452 Vestel 213.558.684 Turkcell 203.024.078

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAZANAN 11 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 31,90 29,00 10,00 Türk Traktör 225,00 214,70 4,80 Petkim 6,61 6,33 4,42 Ege Gübre 255,20 245,70 3,87 MLP Sağlık 22,80 22,08 3,26 Tekfen Holding 16,04 15,82 1,39 Anadolu Efes 22,40 22,16 1,08 Hektaş 29,84 29,64 0,67 Eczacıbaşı İlaç 6,58 6,55 0,46 Bagfaş 22,80 22,70 0,44 Coca Cola İçecek 71,60 71,50 0,14

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 3,02 3,35 -9,85 Jantsa Jant Sanayi 645,00 712,40 -9,46 Konya Çimento 889,00 972,10 -8,55 GSD Holding 1,73 1,88 -7,98 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,89 11,79 -7,63 Netaş Telekom. 23,50 25,40 -7,48 Esenboğa Elektrik 32,82 35,33 -7,11 Çemtaş 15,91 17,10 -6,96 Halk GMYO 3,21 3,44 -6,69 Çemaş Döküm 1,12 1,20 -6,67 Kartonsan 57,30 61,35 -6,60 Alarko GMYO 23,08 24,60 -6,18 Kordsa Teknik Tekstil 22,18 23,62 -6,10 Vestel 30,76 32,70 -5,93 Nuh Çimento 53,10 56,35 -5,77 Parsan 29,00 30,74 -5,66 Borusan Mannesmann 24,06 25,50 -5,65 Ford Otosan 175,30 185,20 -5,35 Otokar 328,80 347,30 -5,33 Ege Endüstri 1.345,70 1.419,70 -5,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)