Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 1.377,23 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,60 artışla 464 bin 500 liraya yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,91 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,23 ve holding endeksi yüzde 2,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 6,66 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,03, sanayi endeksi yüzde 2,37, hizmetler endeksi yüzde 2,02 ve teknoloji endeksi yüzde 3,32 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,93 puan ve yüzde 1,78 düşüşle 1.433,95 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11’i prim yaptı, 89’u geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Petkim, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU

Analistler, ABD ile Rusya arasında artan gerilim, Ukrayna’daki gelişmeler, küresel çip krizi ve artan emtia fiyatlarının piyasalarda risk iştahını azaltan faktörler olarak öne çıktığını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere’de işsizlik ve Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE), takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.360 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.775,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 yükselişle 464 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,0458 lira, satışta 8,0780 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,0518 lira, satışta 8,0840 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,20’den, bileşik getirisi de yüzde 17,94’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2029, sterlin/dolar paritesi 1,3988, dolar/yen paritesi de 108,02 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,17 gerileyerek 66,28 dolardan işlem görüyor.

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