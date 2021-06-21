Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 7,46 puan artarak 1.398,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 2,86 puan ve yüzde 0,21 kayıpla 1.388,20 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.378,34, en yüksek 1.398,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 1.398,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,68 ve teknoloji endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

48 HİSSE PRİM YAPTI, 47’Sİ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,47 puan ve yüzde 0,90 yükselişle 1.514,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48’i prim yaptı, 47’si geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.473.232.211 Garanti Bankası 1.026.439.010 Emlak Konut GMYO 801.580.996 Ereğli Demir Çelik 615.119.324 Kardemir (D) 541.548.083 Koza Altın 496.433.352 Petkim 437.135.036 Tüpraş 388.246.950 Yapı ve Kredi Bankası 375.934.010 Şişe Cam 345.991.409 Fenerbahçe Futbol 309.223.454 Aselsan 303.549.855 TAV Havalimanları 252.445.239 Turkcell 247.634.262 Koç Holding 228.271.282 Akbank 208.603.129 Pegasus 206.038.891 Sabancı Holding 193.615.528 Bera Holding 192.962.157 Halkbank 191.717.319

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 39,40 36,94 6,66 Emlak Konut GMYO 2,13 2,06 3,40 Hektaş 8,08 7,86 2,80 Vestel 29,98 29,20 2,67 Pegasus 79,25 77,30 2,52 Ereğli Demir Çelik 18,19 17,79 2,25 Tofaş Oto Fabrikası 29,54 28,90 2,21 ASELSAN 15,24 14,91 2,21 Sabancı Holding 9,27 9,07 2,21 İş GMYO 1,99 1,95 2,05 Koç Holding 18,59 18,25 1,86 Deva Holding 23,32 22,92 1,75 İhlas Gayrimenkul 1,18 1,16 1,72 Bim Mağazalar 64,55 63,50 1,65 Ege Gübre 169,20 166,50 1,62 İş Bankası (C) 5,18 5,10 1,57 Tat Gıda 8,20 8,08 1,49 Brisa 20,62 20,32 1,48 TAV Havalimanları 27,88 27,48 1,46 Kordsa Teknik Tekstil 20,28 20,02 1,30

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 15,24 16,93 -9,98 Jantsa Jant Sanayi 77,50 81,60 -5,02 MLP Sağlık 22,06 22,80 -3,25 Konya Çimento 765,00 789,80 -3,14 Yataş 12,70 13,10 -3,05 Net Holding 4,56 4,69 -2,77 Kervan Gıda 14,84 15,25 -2,69 İş Yatırım Menkul Değerler 14,22 14,60 -2,60 Zorlu Enerji 1,89 1,94 -2,58 Tüpraş 99,60 101,60 -1,97 Selçuk Ecza Deposu 8,50 8,66 -1,85 Petkim 5,58 5,68 -1,76 Çimsa 22,52 22,90 -1,66 Odaş Elektrik 1,88 1,91 -1,57 GSD Holding 1,93 1,96 -1,53 Nuh Çimento 42,24 42,88 -1,49 Kerevitaş Gıda 4,26 4,32 -1,39 Migros Ticaret 32,50 32,94 -1,34 Coca Cola İçecek 78,70 79,75 -1,32 Verusa Holding 47,44 48,04 -1,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)