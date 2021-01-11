Turkcell, altyapı yatırımlarını destekleyecek uzun vadeli bir kredi sözleşmesine imza attı. Yeni kredi anlaşması kapsamında İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortasıyla 10 yıl vadeli 90 milyon dolarlık kaynak sağlandı.

Nisan 2024’e kadar kullanılmak üzere alınan bu kredi, Ericsson’dan tedarik edilen ürün ve servislerin finansmanı amacıyla kullanılacak.

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, likidite yönetiminde kaynak çeşitlendirmesine gitmenin ve uzun vadeli geri ödeme olanaklarının öncelikli konuları olduğunu belirtti.

Yılmaz, “Yeni kredi anlaşmasının 10 yıl gibi uzun bir vadeye ve uygun maliyete sahip olması yabancı finans kuruluşlarının Türkiye’ye ve Turkcell’e duydukları güveni gösteriyor” diye konuştu.