İŞKUR TYP başvurular nasıl ve nereden yapılır? Okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman?

2026 yılı eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısına girilirken, okulların temizlik personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) ve İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında büyük bir alım dalgası başladı. Özellikle Şubat ayı ortası itibarıyla ilanlar peş peşe yayımlanmaya devam ediyor.
Başvuru ve Takip Süreci
TYP ilanları merkezi bir takvim yerine il bazında yayımlanmaktadır. Bu nedenle:
Takip: İkamet ettiğiniz ilin veya ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü resmi web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını günlük olarak kontrol etmelisiniz.
Başvuru Kanalı: Başvurular şahsen değil, yalnızca İŞKUR e-Şube üzerinden veya ALO 170 hattı aracılığıyla yapılabilmektedir.
2026 Güncel Başvuru Şartları
Adayların başvurularının geçerli sayılması için şu kriterleri karşılaması zorunludur:
Hane Geliri Şartı: Aynı adreste oturanların toplam geliri, net asgari ücretin 1,5 katını (2026 yılı için belirlenen güncel tutarı) aşmamalıdır.
Sigorta Durumu: Başvuru yapıldığı tarihte ve program süresince sigortalı bir işte çalışmamak gerekmektedir.
TYP Sınırı: Bir kişi hayatı boyunca TYP'den en fazla 9 ay (270 gün) süreyle yararlanabilir. Bu süreyi dolduranların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak engellenir.
Öğrenci Olmamak: Açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç, örgün eğitime devam edenler başvuramaz.
Seçim Yöntemi: Noter Kurası
Okullara yapılacak temizlik görevlisi alımlarında şeffaflığı sağlamak adına en yaygın yöntem Noter Kurası'dır:
Başvuru süresi bittikten sonra, ilan metninde belirtilen tarih ve saatte noter huzurunda çekiliş yapılır.
Kura sonuçları genellikle aynı gün veya ertesi gün ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerinin web sitelerinde "Asil ve Yedek Liste" olarak ilan edilir.
Nasıl Başvuru Yapılır? (Adım Adım)
esube.iskur.gov.tr adresine e-Devlet şifrenizle giriş yapın.
Üst menüden "Online İşlemler" sekmesine gelin.
"İş Arayan" → "Toplum Yararına Programlar" → "TYP Başvuru" yolunu izleyin.
Açılan sayfada "İl" kısmından kendi şehrinizi seçip "Ara" butonuna basın. Aktif ilan varsa listede görünecektir.