İŞKUR TYP başvurular nasıl ve nereden yapılır? Okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman?

2026 Güncel Başvuru Şartları

Adayların başvurularının geçerli sayılması için şu kriterleri karşılaması zorunludur:

Hane Geliri Şartı: Aynı adreste oturanların toplam geliri, net asgari ücretin 1,5 katını (2026 yılı için belirlenen güncel tutarı) aşmamalıdır.

Sigorta Durumu: Başvuru yapıldığı tarihte ve program süresince sigortalı bir işte çalışmamak gerekmektedir.

TYP Sınırı: Bir kişi hayatı boyunca TYP'den en fazla 9 ay (270 gün) süreyle yararlanabilir. Bu süreyi dolduranların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak engellenir.

Öğrenci Olmamak: Açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç, örgün eğitime devam edenler başvuramaz.