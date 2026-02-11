ARA
İŞKUR TYP başvuruları ne zaman? TYP okullara temizlik personeli alımı

Okullarda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte, yeni adıyla İşgücü Uyum Programı (İUP) olarak güncellenen temizlik personeli alımları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki İŞKUR TYP başvuruları ne zaman? TYP okullara temizlik personeli alımı

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
İŞKUR TYP başvuruları ne zaman? TYP okullara temizlik personeli alımı

 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte okullarda temizlik, güvenlik ve çevre düzenlemesi gibi alanlarda görev alacak personeller için süreç hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İŞKUR iş birliğiyle yürütülen bu süreçte, eski adıyla TYP (Toplum Yararına Program), yeni adıyla ise daha kapsamlı bir model olan İUP (İşgücü Uyum Programı) ilanları öne çıkıyor.

Şubat 2026 Başvuru Durumu

İlan Takibi: MEB bünyesindeki okullar için başvurular il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ihtiyaçlarına göre açılmaktadır. Şu an İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler dahil olmak üzere birçok ilde aktif ilanlar bulunuyor.

Kritik Tarih: Bazı illerde başvurular Şubat ayının ilk haftası tamamlanmış olsa da, okullardaki 70 bin kişilik personel ihtiyacını karşılamak adına ay boyunca yeni ilan numaraları yayımlanmaya devam edecektir.

Başvuru Nasıl Yapılır? (Adım Adım)

İŞKUR e-Şube'ye Giriş: esube.iskur.gov.tr adresine gidin ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.

Online İşlemler: Üst menüdeki "Online İşlemler" sekmesine tıklayın.

Program Seçimi: Sırasıyla "İşyeri Programları" -> "İşgücü Uyum Programı (İUP) Başvuru" veya "TYP Başvuru" seçeneklerinden birini seçin.

Arama: Karşınıza çıkan ekranda "Uygulama Alanı" kısmını "MEB Güvenlik" veya "MEB Temizlik" olarak seçip şehrinizi belirleyerek arama yapın.

Kura Sonuçları ve Göreve Başlama

Kura Sistemi: Başvurular tamamlandıktan sonra, aday sayısı kontenjandan fazlaysa noter huzurunda kura çekimi yapılır.

Sorgulama: Kura sonuçları, başvurulan il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sitesinde isim listesi olarak veya e-Devlet üzerinden "TYP/İUP Sorgulama" ekranından öğrenilebilir.

