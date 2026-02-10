İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? 2026 İBB burs 2. taksit ödeme takvimi

İBB Bursu 2. Taksit Ne Zaman Yatacak?

Henüz İBB tarafından kesin bir gün paylaşılmamış olsa da, kurumsal işleyiş ve geçmiş yılların takvimleri doğrultusunda şu öngörüler hakim:

Beklenen Ay: 10 bin TL değerindeki ikinci taksit ödemelerinin Nisan ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

Bayram Detayı: 2026 yılında Ramazan Bayramı Mart ayının sonuna denk geldiği için, ödemelerin bayram harçlığı tadında bir destek olması adına Mart ayının son haftasında öne çekilme ihtimali de kulislerde konuşuluyor. Ancak resmi hedef büyük oranda Nisan başını işaret ediyor.