İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? 2026 İBB burs 2. taksit ödeme takvimi

İBB'nin "Genç Üniversiteli" eğitim desteği kapsamında 100 bin öğrenciye sağladığı 20 bin TL'lik bursun ilk yarısı (10 bin TL) Ocak ayı itibarıyla hesaplara yatırıldı. İkinci taksit ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
İBB Bursu 2. Taksit Ne Zaman Yatacak?
Henüz İBB tarafından kesin bir gün paylaşılmamış olsa da, kurumsal işleyiş ve geçmiş yılların takvimleri doğrultusunda şu öngörüler hakim:
Beklenen Ay: 10 bin TL değerindeki ikinci taksit ödemelerinin Nisan ayı içerisinde yapılması planlanıyor.
Bayram Detayı: 2026 yılında Ramazan Bayramı Mart ayının sonuna denk geldiği için, ödemelerin bayram harçlığı tadında bir destek olması adına Mart ayının son haftasında öne çekilme ihtimali de kulislerde konuşuluyor. Ancak resmi hedef büyük oranda Nisan başını işaret ediyor.
Ödemeler Hangi Bankaya Yatıyor?
İBB burs ödemeleri, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu yıl da Yapı Kredi aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
Hesap İşlemleri: Bursiyerlerin kendi adlarına açılan Yapı Kredi hesaplarına veya sistemde tanımlı IBAN bilgilerine otomatik olarak yatırılır.
Kart/ATM: Öğrenciler, banka kartlarıyla veya bankanın mobil uygulaması üzerinden oluşturacakları QR kod ile ATM'lerden ödemelerini çekebilirler.
Hata Bildirimi: Ödeme takvimi resmi olarak ilan edildiği halde hesabında bakiye göremeyen öğrenciler, Alo 153 Çözüm Merkezi ile iletişime geçerek teknik destek alabilirler.