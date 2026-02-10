ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Çankırı kurası ne zaman, saat kaçta? Çankırı TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?

TOKİ Çankırı kurası ne zaman, saat kaçta? Çankırı TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?

TOKİ'nin "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında Çankırı genelinde inşa edilecek 1.753 konut için beklenen gün geldi. Peki TOKİ Çankırı kurası ne zaman, saat kaçta? Çankırı TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
TOKİ Çankırı kurası ne zaman, saat kaçta? Çankırı TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde Çankırı için11 Şubat 2026 Çarşamba günü, binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayali noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle netlik kazanacak.

Çankırı TOKİ Kura Çekimi Detayları

Tarih: 11 Şubat 2026 Çarşamba

Saat: 11:00’de başlıyor.

Yer: Çankırı Valiliği Sosyal Tesis Toplantı Salonu

Kapsam: Çankırı Merkez ve 11 ilçe (Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı).

Çankırı Kura Çekimi Canlı Nasıl İzlenir?

Kura çekimi noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek olup, adaylar süreci anlık olarak takip edebilir:

Canlı Yayın: TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden kura çekimi canlı olarak yayınlanacak.

Resmi Sosyal Medya: TOKİ’nin X (eski adıyla Twitter) ve Facebook hesaplarından da canlı yayın linklerine ulaşılabilir.

Kura Sonuçları ve İsim Listesi Sorgulama

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isimleri şu kanallardan öğrenilebilecek:

e-Devlet Kapısı: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kura Sonucu Sorgulama" ekranından TC kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz (Sonuçlar genellikle kura bitiminden birkaç saat sonra sisteme yüklenir).

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden il ve proje seçerek isim listesine ulaşabilirsiniz.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL