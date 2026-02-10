TOKİ Çankırı kurası ne zaman, saat kaçta? Çankırı TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde Çankırı için11 Şubat 2026 Çarşamba günü, binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayali noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle netlik kazanacak.
Çankırı TOKİ Kura Çekimi Detayları
Tarih: 11 Şubat 2026 Çarşamba
Saat: 11:00’de başlıyor.
Yer: Çankırı Valiliği Sosyal Tesis Toplantı Salonu
Kapsam: Çankırı Merkez ve 11 ilçe (Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı).
Çankırı Kura Çekimi Canlı Nasıl İzlenir?
Kura çekimi noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek olup, adaylar süreci anlık olarak takip edebilir:
Canlı Yayın: TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden kura çekimi canlı olarak yayınlanacak.
Resmi Sosyal Medya: TOKİ’nin X (eski adıyla Twitter) ve Facebook hesaplarından da canlı yayın linklerine ulaşılabilir.
Kura Sonuçları ve İsim Listesi Sorgulama
Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isimleri şu kanallardan öğrenilebilecek:
e-Devlet Kapısı: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kura Sonucu Sorgulama" ekranından TC kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz (Sonuçlar genellikle kura bitiminden birkaç saat sonra sisteme yüklenir).
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden il ve proje seçerek isim listesine ulaşabilirsiniz.