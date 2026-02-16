MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ sınavına kaç gün kaldı?

Sınava Giderken Yanınızda Bulunması Gerekenler

Sınav salonuna girebilmeniz için şu iki belgenin eksiksiz olması şarttır:

Sınav Giriş Belgesi: Belgenin üzerinde adayın fotoğrafının net olması ve belgenin çıktısının üzerinde herhangi bir karalama bulunmaması gerekir.

Geçerli Kimlik Belgesi: Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya çip bulunan T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış Pasaport. (Sürücü belgesi sınav girişinde geçerli bir belge olarak kabul edilmemektedir.)