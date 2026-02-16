MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ sınavına kaç gün kaldı?

2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına kısa bir süre kaldı. ÖSYM takvimine göre süreç, geçtiğimiz Ocak ayında tamamlanan başvuruların ardından sınav yerlerinin belirlenmesi aşamasına geldi.
2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım hızlandı. 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak sınav için adaylar, hazırlıklarını tamamlayıp sınav yerlerinin açıklanacağı güne odaklanmış durumda.
MSÜ Sınav Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM, sınav yerlerini gösteren giriş belgelerini genellikle sınavdan 10-12 gün önce erişime açmaktadır. Sınavın 1 Mart Pazar günü yapılacağı göz önüne alındığında, sınav yerlerinin 16-20 Şubat haftası (yani içinde bulunduğumuz hafta) içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
MSÜ Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
Sınav giriş belgesi adaylara posta yoluyla gönderilmez; yalnızca dijital ortamdan temin edilir:
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’ne (ais.osym.gov.tr) gidin.
T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
"Başvurularım/Sınav Giriş Belgesi" sekmesinden 2026-MSÜ belgesini görüntüleyin ve çıktısını alın.
Sınav Günü İçin Kritik Saatler
Sınavın başlama saati 10.15 olsa da adaylar için en önemli sınır saat 10.00'dur:
Son Giriş Saati: Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle hiçbir aday alınmayacaktır.
Sınav Başlangıcı: 10.15
Soru Sayısı: 120 Soru (Çoktan seçmeli)
Süre: 165 Dakika
16 Şubat itibari ile sınava 12 gün kaldı.
Sınava Giderken Yanınızda Bulunması Gerekenler
Sınav salonuna girebilmeniz için şu iki belgenin eksiksiz olması şarttır:
Sınav Giriş Belgesi: Belgenin üzerinde adayın fotoğrafının net olması ve belgenin çıktısının üzerinde herhangi bir karalama bulunmaması gerekir.
Geçerli Kimlik Belgesi: Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya çip bulunan T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış Pasaport. (Sürücü belgesi sınav girişinde geçerli bir belge olarak kabul edilmemektedir.)