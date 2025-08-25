YKS ek yerleştirme ne zaman? ÖSYM YKS 2.ek tercih tarihleri belli mi?

Milyonlarca adayın merakla beklediği YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversiteye yerleşen öğrenciler ve yerleşemeyen adaylar için yeni bir süreç başladı. Şimdi tüm dikkatler, üniversite kayıtları ve YKS ek tercih dönemi üzerinde.
Milyonlarca üniversite adayı öğrencinin heyecanla beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerini tamamlayarak sonuçları resmi internet sitesinden ilan etti. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilir.
YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için ek tercih (ek yerleştirme) dönemi başlayacak. ÖSYM tarafından yürütülecek olan bu süreç, adaylara yeni bir şans sunacak.
Ek Tercih Süreci Nasıl İşleyecek?
Kontenjan Duyurusu: ÖSYM, ilk yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanları ilan edecek. Adaylar, tercihlerini bu boş kontenjanlara göre yapacak.
Yeni Tercih Listesi: Adaylar, ÖSYM'nin sistemi üzerinden yeni bir tercih listesi oluşturacak.
Sonuçların Açıklanması: Ek yerleştirme sonuçları da yine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Üniversite E-Kayıt (Online Kayıt) Nasıl Yapılır?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa yerleşen adaylar için üniversite kayıt süreci başlıyor. Bu süreci hızlı ve pratik bir şekilde tamamlamak isteyenler, e-Devlet Kapısı üzerinden online kayıt (e-kayıt) yapabilir.
İşte adım adım e-kayıt süreci:
e-Devlet'e Giriş Yapın: İlk olarak, T.C. kimlik numarası ve şifrenizle e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.
Kayıt Ekranına Ulaşın: Ana sayfadaki arama çubuğuna "Üniversite e-Kayıt" yazarak ya da "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" sekmesinden ilgili ekrana ulaşın.
Bilgilerinizi Onaylayın: Karşınıza çıkan ekranda, yerleştirildiğiniz üniversite ve bölüm bilgileri listelenecek. Bu bilgileri kontrol ettikten sonra gerekli onayları verin.
Kayıt Tamamlama Belgesini Alın: Onay işlemini tamamladığınızda, sistem tarafından bir kayıt belgesi oluşturulacak. Bu belgeyi indirip saklamanız, kaydınızın tamamlandığına dair bir kanıt olacaktır.