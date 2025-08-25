YKS ek yerleştirme ne zaman? ÖSYM YKS 2.ek tercih tarihleri belli mi?

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için ek tercih (ek yerleştirme) dönemi başlayacak. ÖSYM tarafından yürütülecek olan bu süreç, adaylara yeni bir şans sunacak.

Ek Tercih Süreci Nasıl İşleyecek?

Kontenjan Duyurusu: ÖSYM, ilk yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanları ilan edecek. Adaylar, tercihlerini bu boş kontenjanlara göre yapacak.

Yeni Tercih Listesi: Adaylar, ÖSYM'nin sistemi üzerinden yeni bir tercih listesi oluşturacak.

Sonuçların Açıklanması: Ek yerleştirme sonuçları da yine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.