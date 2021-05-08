Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, mobilya grubu içerisinde Lova Yatak’ın ciro yüzdesinin 2020 yılında yaklaşık yüzde 7 olduğunu belirterek, 30 olan mağaza sayısını bu yıl sonunda 100’e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Doğtaş-Kelebek CEO’su İsmail Doğan ise mobilya grubu olarak bugün 1,7 milyon TL ciro hedefiyle yollarına devam ettikleri söyledi.

Lova Yatak dijital lansmanında Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan açıklamalarda bulundu.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, pandemi döneminde sağlıklı uyku ve hijyen ihtiyacının ön plana çıktığını belirterek, “Lova Yatak markamız, cornerlarda ve mağazalarında yüksek cirolar yakalıyor. Websitesi üzerinden uyku testini yaparak sipariş veren tüketicilerimizin de sayısı çok fazla. Önümüzdeki dönemde mağaza sayısının artmasıyla bu rakamlarda daha da yükseliş bekliyoruz.” dedi.

Bu yıl sonu için planladıkları 550 mobilya grubu mağaza sayısına Lova Yatak için gelen yatırımcı talepleri sayesinde erken ulaşılacağının görüldüğünü belirten Doğan, Lova’nın bugün 30 olan mağaza sayısının yıl sonunda 100’e ulaşmasını öngördüklerinin altını çizdi.

2021 yılından umutlu olduğunu, yeni yılın yatırımcılara yeni iş fırsatları sunacağına güvendiğini söyleyen Doğan, karamsarlığa yer olmadığını; iş hayatında, insan kaynağıyla, iş bilgisiyle ve disipliniyle riskleri fırsata çevirmeyi bilmenin anahtar olduğunun altını çizdi. Doğan, bu doğrultuda, grup olarak ve Lova Yatak özelinde yurt dışı mağaza planları olduğunu da belirtti.

1,7 milyon TL ciro hedefi

Doğtaş-Kelebek CEO’su İsmail Doğan ise, pandemi döneminde artırdıkları makine yatırımlarıyla üretim gücünü 2 katına çıkararak çok daha hızlı hizmet vermeye başladıklarını ifade ederek, “Kendi ürettiğimiz yaylarla dışa bağımlı üretimi mininize ediyoruz” dedi.

Dijital altyapıya önem verdiklerini kaydeden Doğan, kısa sürede değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek sistemin kurulduğunu, online satışların kendilerini şaşırtan bir hızla yükseldiğini ve bu trendin sürmesini beklediklerini belirtti.

İsmail Doğan, konuşmasında mobilya grubu olarak bugün 1,7 milyon TL ciro hedefiyle yollarına devam ettiklerinin altını çizerken, ülke ve şirket olarak geçirilen zorlu dönemin geride kaldığına inandıklarını sözlerine ekledi. Şirketin kurumsal yapısını destekledikleri bu yıl, ilk çeyrekte kısmi bir satış büyümesi, faaliyet giderlerinde enflasyona rağmen ciddi bir azalma, şirket kârlılığında ise 2 katının üzerinde bir artış sağladıklarını paylaştı.