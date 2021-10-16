KPMG Football Benchmark’ın oyuncu piyasa değeri tahminlerine göre, futbolcuların değerleri geçen yıl boyunca durgundu ve çoğu oyuncu hala “pandemi öncesi” piyasa değerlerini geri kazanamadı. Ancak hem ilk 100 hem de ilk 500 oyuncu için toplam piyasa değerlerinin biraz arttığı Temmuz 2021’deki son değerlemeden bu yana, devam eden küçük bir büyüme var. Piyasa değeri en yüksek futbolcular listesinde ise önemli bir değişiklik yaşandı.

İNGİLTERE PREMİER LİGİ İLK SIRADA

KPMG Footbal Benchmark’ın verilerine göre İngiltere Premier Ligi, toplam oyuncu değerleri açısından önde olmaya devam ediyor. İngiltere’de en üst seviyesindeki bir oyuncunun ortalama piyasa değeri şu anda 20,8 milyon Euro. Bu rakam, Alman Bundesliga veya İspanya La Liga’daki bir oyuncunun ortalama değerinin neredeyse iki katı (her ikisi de 11,2 milyon Euro). Türkiye Süper Ligi listede 12. sırada yer alıyor.



EN DEĞERLİ 10 KULÜP

En yüksek kadro değerine sahip ilk üç kulüp, Manchester City, Manchester United ve Chelsea. 4. sırada Paris Saint-Germain var.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK 10 OYUNCU

Borussia Dortmund’un forvet oyuncusu Erling Haaland, Temmuz 2021’den bu yana %8’lik bir artışla 144 milyon Euro’luk piyasa değeriyle ilk kez en değerli futbolcu oldu.

Bu durum da Kylian Mbappé’nin piyasa değerindeki düşüş etkili oldu. Uzun süredir listenin ilk sırasında yer alan Fransız yıldız Kylian Mbappe, 36 milyon euroluk değer kaybı yaşadı ve 139,5 milyon euroya gerileyerek zirveyi Haaland’a bıraktı. Bu değer kaybındaki en önemli etken ise gelecek haziran ayında Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sona erecek olması. İki ismi Tottenham Hotspur’da forma giyen Kane 121,2 milyon euro ile takip etti.Chelsea’den Romelu Lukaku, Chelsea FC’ye transfer olduktan sonra ilk kez ilk 10’a girdi. Manchester United kanat oyuncusu Jadon Sancho da tahmini piyasa değerindeki artışın ardından ilk 10’a girdi.

PİYASA DEĞERİ EN ÇOK ARTAN 20 YAŞ ALTI OYUNCULAR

Rapora göre son üç ayda piyasa değeri en çok artan 20 yaşın altındaki oyuncularda ise ilk 10’da Alman Bundesliga’dan altı oyuncu var. Bayer 04 Leverkusen’den Florian Wirtz 14,8 milyon Euro’luk büyüme ile bu sıralamanın başında geliyor. Onu takip eden diğer Alman orta saha oyuncusu Bayern Münih’ten Jamal Musiala. Yine de, Barcelona’nın Pedri’si 81 milyon euro ile 20 yaş altı en değerli oyuncu olmaya devam ediyor, onu Dortmund orta saha oyuncusu Jude Bellingham, Wirtz, Barcelona’nın Ansu Fati ve Real Madrid’in yeni orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga takip ediyor.



Önümüzdeki yaz serbest oyuncu olabilecek oyuncuların listesi ise Mbappe, Pogba gibi bazı tanıdık isimler içeriyor. Aşağıdaki grafik, sözleşmeleri Haziran 2022’de sona erecek olan en yüksek cari piyasa değerine sahip 10 oyuncu yer alıyor.