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Konut satışları yılın zirvesinde

TÜİK verilerine göre, konut satışları ağustosta yüzde 9,9 artışla 134 bin 155 oldu. Böylece konut satışlarında yılın en yüksek rakamı görüldü.

17 Eylül 2024 | 10:23
Son Güncellenme: 17 Eylül 2024 | 11:31
Konut satışları yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. 

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu. Böylece konut satışlarında yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt oldu.

Konut satışları ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 806 bin 317 olarak gerçekleşti.

Kredili konut satışları yüzde 17,1 azaldı

Kredili konut satışlarını gösteren ipotekli konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 düşüşle 13 bin 574 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 10,1 oldu. Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 azalışla 76 bin 485 oldu.

Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 3 bin 55'i, 8 aylık dönemde ipotekli satışların ise 18 bin 17'si ilk el satış olarak gerçekleşti.

Satılan 10 konuttan 3'ü ilk el

İlk el konut satış sayısı ağustos ayında geçen aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 41 bin 913 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. İlk el konut satışları 8 ayda yüzde 7,5 artışla 256 bin 21 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları ağustosta yüzde 6,3 artışla 92 bin 242 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalışla 550 bin 296 oldu.

Yabancıya konut satışı yüzde 26,2 azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azalarak 2 bin 257 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 838 ile İstanbul, 696 ile Antalya ve 174 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları 8 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 düşüşle 15 bin 68 olarak gerçekleşti.

En çok konut Ruslara satıldı

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 381 ile Rusya Federasyonu, 171 ile İran ve 161 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.vasyon yeteneği olan öğrenciler yetiştirmemiz gerekiyor” diye ekliyor. 
   

 

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