  • TOKİ Eskişehir kura çekimi saat kaçta? Eskişehir TOKİ kura canlı nasıl izlenir?

Eskişehir’de sosyal konut sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. Peki TOKİ Eskişehir kura çekimi saat kaçta? Eskişehir TOKİ kura canlı nasıl izlenir? İşte kura çekimine dair detaylar...

TOKİ’nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Eskişehir genelinde inşa edilecek konutların hak sahipleri, bugün gerçekleştirilecek noter huzurundaki çekilişle belirleniyor.

Eskişehir’de konut sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. TOKİ’nin "İlk Evim" projesi kapsamında Eskişehir genelinde inşa edilecek toplam 6 bin 55 konut için kura çekimi bugün (16 Şubat 2026 Pazartesi) gerçekleştiriliyor. 

Eskişehir Kura Çekimi Saat ve Yer Bilgisi

Eskişehir kura çekimi, noter huzurunda halka açık bir şekilde şu bilgiler doğrultusunda yapılıyor:

Saat: 11.00

Yer: Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu

Canlı Yayın: Çekiliş anlık olarak TOKİ resmi YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.

İlçe İlçe Konut Dağılımı

Eskişehir’de en büyük pay, 5 bin 80 konut ile merkez ilçelere ayrılmış durumda. Diğer ilçelerdeki dağılım ise şu şekilde:

Merkez (Odunpazarı, Tepebaşı): 5.080

İnönü: 200

Sivrihisar: 120

Alpu, Çifteler, Günyüzü, Mahmudiye, Seyitgazi: 80'er konut

Sarıcakaya: 79

Mihalıççık: 77

Beylikova: 50

Han: 35

Mihalgazi: 34

TOKİ Eskişehir Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Kura çekimi tamamlanıp noter onayı alındıktan sonra, isim listeleri aynı gün içerisinde dijital platformlara yüklenecek:

e-Devlet: "Konut/İş Yeri Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak asil veya yedek olma durumunuzu görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki kura sonuç sorgulama bölümünden isim listelerine ulaşabilirsiniz.

Başvurusu Reddedilenler Hakkında

TOKİ, kura öncesinde şartları sağlamadığı için başvurusu geçersiz sayılanların listesini yayımladı. Eğer isminiz bu listede yer alıyorsa kuraya katılım hakkınız bulunmamaktadır. Başvurusu reddedilen vatandaşlar, yatırdıkları başvuru ücretlerini ilgili banka şubelerinden geri alabilirler.
