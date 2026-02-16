TOKİ Eskişehir kura çekimi saat kaçta? Eskişehir TOKİ kura canlı nasıl izlenir?

İlçe İlçe Konut Dağılımı

Eskişehir’de en büyük pay, 5 bin 80 konut ile merkez ilçelere ayrılmış durumda. Diğer ilçelerdeki dağılım ise şu şekilde:

Merkez (Odunpazarı, Tepebaşı): 5.080

İnönü: 200

Sivrihisar: 120

Alpu, Çifteler, Günyüzü, Mahmudiye, Seyitgazi: 80'er konut

Sarıcakaya: 79

Mihalıççık: 77

Beylikova: 50

Han: 35

Mihalgazi: 34