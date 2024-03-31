2.2 trilyon dolarlık şirketi iflastan kurtaran 2 özellik

Nvidia yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle büyüyor. Ancak şirket 1996 yılında, henüz 3 yaşındayken büyük bir kriz yaşamış. İşten çıkarmalarla karşı karşıya kalan şirket Sega ile yapılan anlaşma da bozulduğu için iflasın eşiğine gelmiş... Peki, sonra neler oldu? CEO Jensen Huang, en başarılılara zor gelebileceğini söylediği 2 özellik sayesinde şirketin kurtulduğunu anlatıyor. Huang'ın 2023'te Ulusal Tayvan Üniversitesi'nde yaptığı konuşma bu açından girişimcilere fikir verebilecek türden. İşte anlattıkları:

1 BAŞARISIZLIKLAR YAŞADIM Huang, "Nvidia'da başarısızlıklar yaşadım. Hepsi de küçük düşürücü ve utanç verici olan büyük başarısızlıklar. Birçoğu neredeyse bizi mahvediyordu" diyor.

2 SEGA SÖZLEŞMESİ Huang, "İlk uygulamamız PC oyunları için 3D grafiklerdi. Alışılmadık bir 3D yaklaşımı icat ettik. Yaklaşımımız önemli ölçüde daha düşük maliyetliydi. Sega ile oyun konsollarında 3D grafikler oluşturmak için bir sözleşme kazandık bu da şirketimize fon sağladı" diyor. Huang, bu sözleşmenin genç şirket için büyük bir fırsat olduğunu ve şirketi finanse ettiğini anlatıyor. Şirket sektörün geri kalan yazılım standartlarından farklı, düşük maliyetli çipler üretti. Ancak bir sorun vardı.

3 YANLIŞ STRATEJİ İZLEDİĞİMİZİ FARK ETTİK Huang, bir yıllık geliştirmeden sonra izledikleri mimarinin yanlış strateji olduğunu fark ettiklerini aktarıyor ve "Teknik olarak zayıftı" diyor. Çünkü o dönemde Microsoft, oyun platformları için bir standart haline gelen DirectX yazılım arayüzünü piyasaya sürmüş ve bu arayüz Nvidia'nın çipleriyle uyumlu değilmiş. Huang o süreç için "Bir yıllık geliştirme sürecinin ardından yanlış strateji olduğunu fark ettik. Teknik olarak zayıftı ve Microsoft Windows 95 Direct 3D'yi duyurmak üzereydi. Birçok şirket bu standardı desteklemek için 3D çipler üzerinde çalışıyordu. Sega'nın oyun konsolunu tamamlasaydık, daha düşük bir teknoloji üretmiş olacaktık, Windows ile uyumsuz olacaktık ve yetişemeyecek kadar geride kalacaktık. Ama sözleşmeyi tamamlamazsak parasız kalacaktık. Her iki durumda da işsiz kalacaktık" diyor.

4 İSTEMEYE UTANIYORDUM AMA... Huang, "Sega'nın CEO'su ile temasa geçtim ve buluşumuzun yanlış bir yaklaşım olduğunu, Sega'nın başka bir ortak bulması gerektiğini, sözleşmeyi ve konsolu tamamlayamayacağımızı açıkladım. Durmak zorundaydık. Ama Sega'nın bize ödeme yapması gerekiyordu, yoksa Nvidia'nın işi bitecekti. Bunu istemeye utanıyordum. Sega'nın CEO'su, beni şaşırtarak kabul etti. Anlayışı ve cömertliği bize altı ay ömür kazandırdı" diye anlatıyor.

5 SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ, ŞİRKETİN KADERİ DEĞİŞTİ Sega, Nvidia ile olan sözleşmesini feshetmiş ve Dreamcast konsolları için farklı çipler kullanmış. Huang, Sega sözleşmesinden gelen parayı Nvidia'nın ilk denemelerinden vazgeçip ve DirectX ile uyumlu yeni bir çip - RIVA 128 - üretmek için kullanmış. CNBC'ye göre bu yeni çip rakiplerinden daha yüksek grafik çözünürlüklerini destekliyordu. Nvidia 1997 yılında sadece 4 ay içinde içinde 1 milyondan fazla sattı ve şirketin kaderi değişti.