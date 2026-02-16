Şubat ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılı Şubat ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, toplam ödeme tutarının 1 milyar 787 milyon TL olduğu da belirtildi.

"SED ödemelerini ailelerimizin hesabına aktardık"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modelimizle ailelerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.

Çocuklarımızı aile ortamında desteklerken temel ihtiyaçlarını ve eğitim giderlerini karşılıyoruz.

Bu doğrultuda Şubat ayına ilişkin 1 milyar 787 milyon TL tutarında SED ödemesini ailelerimizin hesabına aktardık."