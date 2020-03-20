Koronavirüs salgınından (KOVID-19) en çok etkilenen sektörlerin başında hava taşımacılığı geliyor.

Pek çok havayolu şirketi ülkelerin seyahat yasağı ve azalan yolcu sayısı nedeniyle ciddi oranda zarara uğramış durumda.

Bu durumdan muzdarip şirketlerden birisi olan merkezi Teksas’ta bulunan American Airlines 36 yıl sonra bir ilke imza attı.

TechCrunch’ta yer alan habere göre, şirket, en son 1984 yılında yaptığı ve sadece kargo taşıdığı uçuşlara bugün itibari ile yeniden başlıyor.

Şirketin bu kararını ülke basınına açıklayan isim olan kargo departmanının en yetkili ismi Rick Elieson, “Bunun gibi zor zamanlar, yaratıcı çözümler bulmanızı zorunlu kılıyor. Şirkette görev yapan çalışanlar bir süredir müşterilerimize sadece kargo maksatlı uçuş hizmeti seçenekleri sunmak için aralıksız mesai harcıyor” ifadelerini kullandı.