Asgari ücrette yeni tablo: 2026’da işverene maliyeti ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanı ve birçok ödeme kalemini etkileyecek olan 2026 yılı asgari ücret rakamı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün yaptığı açıklamada, yeni yılda geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 lira, brüt tutarın ise 33 bin 30 lira olduğunu duyurdu.

Bu açıklamayla birlikte, yeni asgari ücretin işverene maliyeti de merak konusu oldu. Peki, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar olacak?

Asgari ücretin işverene maliyeti

Yeni yılda asgari ücretin, işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş olarak hesaplandı.

Brüt 33 bin 30 lira olan asgari ücretin, 28 bin 75 lira 50 kuruşunu net asgari ücret, 4 bin 624 lira 20 kuruşunu SGK primi ve 330 lira 30 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

Devlet tarafından her bir asgari ücretli için işverenlere verilen asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

2025 yılında asgari ücretin işverene maliyeti ne kadardı?

2025 yılı net asgari ücreti 22 bin 104 lira 67 kuruş, brüt ise 26 bin 5 lira 50 kuruştu.

2025 yılı asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruştu. Bu tutarın 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyordu.