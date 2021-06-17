Dacia, stratejik planının önemli bir kilometre taşı olarak yeni görsel kimliğini tanıttı. Markanın “outdoor” tarafını vurgulayan yeni tasarım dili, Haziran 2021 itibarıyla kademeli olarak uygulanacak.

Logosunu yenileyen Dacia yeni görsel kimliğini tanıttı. Dacia’dan yapılan açıklamaya göre Dacia DNA’sına sadık kalınarak daha modern ve dijital bir marka için yenilenen yeni tasarım Haziran 2021 itibarı ile kademeli olarak uygulanacak.

Dacia CEO’su Denis Le Vot, Dacia’nın otomotiv endüstrisindeki temel gereklilikleri sürekli olarak yeniden tanımlayan bir marka olduğunu belirterek, “Hem erişilebilir hem de cazip olmayı başarabiliyoruz. Pazardaki konumumuz başladığımız ilk günden bu yana kendimize özgü olurken, gelecek yıllarda büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.

Açıklamaya göre Dacia’nın yeni görsel kimliği yeni bir logo ve amblem ile ön plana çıkıyor. Birbirlerinin ters görüntüleri olan “D” ve “C” harflerinin şekli değiştirilerek markanın kompakt ve zeki ruhu ön plana çıkarılmak istenmiş. Logonun geometrik çizgileri, harf dizisine mekanik bir hareket hissi veriyor.

Yeni marka kimliği, Haziran 2021’den itibaren markaya özel siteler, reklamlar ve broşürler vasıtasıyla hayata geçirilmeye başlanacak. Dacia satış noktaları, 2022’nin başından itibaren kademeli olarak yeni marka kimliğine geçecek. 2022’nin ikinci yarısından itibaren araçlarda yeni logo ve amblem kullanılacak.