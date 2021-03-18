Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres beyanına ilişkin yeni hizmetlerinin e-Devlet Kapısı’nda açıldığını belirterek, çeşitli sebeplerle evinden uzakta bulunan yetişkin vatandaşların artık adres beyanlarını e-Devlet Kapısı üzerinden yapabileceklerini söyledi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşın ihtiyacına yönelik pek çok hizmeti en kolay ve güvenli yoldan sunmayı amaçladıklarını ifade ederek, bu doğrultuda çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Muvafakatlı adres beyanıyla, çeşitli sebeplerden dolayı başka bir kişinin kayıtlı olduğu adreste oturanların buna ilişkin beyanını artık e-Devlet Kapısı’ndan yapabileceğini anlatan Koç, şu ifadeleri kullandı:

“Anne babası köyde olduğu halde şehirde akrabası yanında eğitim gören birçok gencimiz, üniversite öğrenimi sebebiyle birlikte ev kiralayan öğrencilerimiz, çeşitli sebeplerle bir yakını yanında kalan yetişkin vatandaşlarımız artık adres beyanlarını, e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecek. Önceden bu işlem için vatandaşlarımız, ayrı ayrı ya da münferit olarak nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunuyorlardı. Artık tüm bu adamlar dijitalleşti ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilir hale geldi.”

Hizmetten nasıl yararlanılacak?

Hizmetin 2 aşamalı olduğunu belirten Koç, önce adrese kayıtlı olan vatandaşın “Adres Beyanı İçin Muvafakat Verme” hizmeti üzerinden adres bildiriminde bulunacak kişinin adı, soyadı ve kimlik numarası bilgilerini girerek e-imza, mobil imza ya da kısa mesaj doğrulamasıyla işlemi onaylaması gerektiğini bildirdi.

Koç, ikinci aşama olarak ise adres değişikliği bildirimi yapacak vatandaşların, “Adres Değişikliği Bildirimi (Birlikte Oturma İçin/Muvafakatlı)” hizmeti üzerinden ekranında gözüken muvafakat ve adres bilgisini seçip yine e-imza, mobil imza ya da kısa mesaj doğrulamasıyla işlemi onaylayacağını kaydetti.

Yeni doğan çocukların doğum bildirimlerinin gerçekleştirilebileceği “Yeni Doğum Belgesi Başvuru Randevusu” hizmetinin de e-Devlet Kapısı’nda açıldığını dile getiren Koç, yurt dışında evlenme bildirimi, boşanma, evlat edinme, vasiyetname gibi 20 hizmetin “Diğer Nüfus Olayları” adı altında sunulduğunu ifade etti.

Koç, Türkiye’nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı’nın her geçen gün geliştiğini ve vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak için şekillendiğini sözlerine ekledi.