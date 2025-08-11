ARA
Damla Kent halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?

Damla Kent Projesi'nin gayrimenkul sertifikalarının 4 Ağustos'ta başlayan halka arz süreci, 8 Ağustos'ta sona erdi. Halka arz ile ilgili detaylar KAP'a bildirildi. Peki Damla Kent halka arzına kaç kişi katıldı? Ne kadar sertifika satıldı?

11 Ağustos 2025 | 09:53
Son Güncellenme: 11 Ağustos 2025 | 10:16
Damla Kent halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., KAP'a yaptığı açıklamada gayrimenkul sertifikası için halka arz detaylarını paylaştı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Damla Kent Projesi’ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 4- 5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897.111.722 adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 21.408.304.627 TL olarak gerçekleşmiştir."

Damla Kent halka arzına kaç kişi katıldı?

Emlak Konut GYO'nun yaptığı açıklamaya göre Damla Kent halka harzına 767 bin 144 yurt içi yatırım katıldı.

İşte paylaşılan tablo:

Damla Kent halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?-1

 

