Binlerce kişinin merakla beklediği TOKİ 100 Bin Konut Projesinde kura çekilişleri dün itibari ile tekrar başladı. Kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Başvuru yapanlar TOKİ’nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebiliyor.

Bugün TOKİ Nevşehir Kozaklı 147 konut için saat 10:00’da, Acıgöl 124 konut için 12:00’de, Derinkuyu 126 konut içinse saat 14:00’te kura çekimi gerçekleştiriliyor.

TOKİ Nevşehir KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Nevşehir kura sonuçları 2020 henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra TOKİ’nin resmi internet sitesinde isim listesi yayınlanacak.

NEVŞEHİR KOZAKLI KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

NEVŞEHİR ACIGÖL KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

NEVŞEHİR DERİNKUYU KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişi TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUÇLARI E-DEVLET’TEN DE ÖĞRENİLEBİLİYOR

TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılabiliyor. TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek için e-devlet isim listesi sorgulama işlemi için ilk olarak kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Arama motoruna e-devlet yazıp gelen yeni ekranda sağ bölümde yer alan giriş yazan linki tıklayın. Açılan yeni ekranda e-devlet şifresi ve kimlik numarası yazan bölümü doldurup onay verin. E-devlet şifresini bilmiyorum derseniz internet bankacılığı kullanıyorsanız internet bankacılığı hesabınızdan menüde yer alan e-devlet linkini tıklayarak da sisteme giriş yapabilirsiniz.

Arama bölümünde çıkan kuralı satış projeleri İçin kura sonucu sorgulama yazısını tıklamanız gerekiyor. Kimlik numaranıza ait olan bir başvuru sonucunuz varsa bu durumda bu ekranda sonuç görünecektir.

TOKİ EVLERİNDE SÖZLEŞME VE KONUT SEÇİMİ NASIL OLACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.