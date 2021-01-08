Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan Kipaş Holding, İzmir’de devreye aldığı kağıt fabrikası sonrasında, yatırım hamlesini önümüzdeki 2021’de de sürdürecek.

Kipaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, 2021’de AR-GE ve ihracat artışına odaklanacaklarını söylüyor.

Tekstil, çimento, tarım, enerji işlerinin yanı sıra kağıt sektörüne altı yıl önce giren Kipaş, pandemi sürecinde kağıttaki ikinci önemli yatırımını devreye aldı.

İzmir Tire’deki yeni devreye giren tesisin Türkiye’nin bu alandaki ithalatını azaltması nedeniyle önemli olduğunu aktaran Kipaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, yeni yatırımlara devam edeceklerini söylüyor.

2021 yılında yatırım, AR-GE ve ihracat artışına odaklanacaklarını ifade eden Ahmet Öksüz, gelecek yıla ilişkin öngörü ve beklentilerini paylaştı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.