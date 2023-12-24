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İş dünyası liderlerinin 2024 öngörüleri

Son birkaç yılda dünya genelinde yaşanan tarihi olaylar, modern zamanlar içerisinde hiç görülmemiş belirsizlikleri de beraberinde getirdi.

24 Aralık 2023 | 11:00
Son Güncellenme: 24 Aralık 2023 | 11:16
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İş dünyası liderlerinin 2024 öngörüleri

Son birkaç yılda dünya genelinde yaşanan tarihi olaylar, modern zamanlar içerisinde hiç görülmemiş belirsizlikleri de beraberinde getirdi.  Türkiye iş dünyası, gerek küresel gerekse yerel kriz süreçleri ile baş etmek konusunda çok deneyimli olsa da, pek çok bilinmezin ortaya çıktığı bu yeni dönemde hayli zorlandı, zorlanmaya devam ediyor. 

2020 başından itibaren ortaya çıkan Covid-19 pandemisi ile başlayan bu süreç, ardından yüksek enflasyon ve Rusya- Ukrayna savaşı ile bozulan dengeler, dünya genelinde popülist liderlerin yükselişi, yapay zekanın yarattığı endişeler ve son olarak İsrail-Hamas savaşı ile zirveye çıkan ‘Üçüncü Dünya Savaşı’ senaryoları ile devam etti. Bu zor dönemde Türkiye, bir de 6 Şubat deprem felaketi ile sarsıldı. 

Yaşadığımız ulusal yas ve enkazların altından çıkabilmek için oluşturduğumuz beraberlik ruhu, Cumhuriyet’in 100. yılını kutladığımız 2023’e de damgasını vurmuş oldu. 2024 yılına girerken, devam eden mevcut sorunlar ve belirsizliklere rağmen umutlu bir iklimin yeşerdiğini söylemek mümkün. 

Türkiye açısından 2024 yılı ve sonrası için çözülmesi gereken sorunların başında yüksek enflasyon geliyor. Bu noktada umutlar yeni ekonomi yönetimine bağlanırken, yalnızca para politikasının değil; maliye politikaları, yapısal reformlar ve hukukun üstünlüğünü baz alan uygulamaların da öne çıkması talebi giderek artıyor. 

Bunun yanı sıra dünya ticaretinde giderek belirginleşen soğuma eğilimi, Türkiye’nin ana ihracat pazarlarındaki faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle kamu tarafında büyüme performansını çok zedelemeden yapılacak enflasyon mücadelesi, iş dünyasında ise üretim ve istihdam için elzem olan ihracat artışını ön plana alan bir oyun planı kuruluyor. 

Bu arada dünya trendleri ile uyumlu bir şekilde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeye yönelik adımlar da hızlandırılıyor.  Sonuç olarak, 2024 yılına ilişkin beklenti ve hedeflerini Ekonomist Dergisi ile paylaşan kamu ve özel sektörün lider isimleri, ortak bir mesajda birleşiyor: “En kötü geride kaldı. Şimdi ayağa kalkma zamanı!”

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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