Opel eylül ayında dünya tanıtımını yaptığı yeni nesil Astra Hatchback’in ardından yeni station wagon versiyonu Astra Sports Tourer’ı tanıttı.Açıklamaya göre yeni versiyon, iki farklı güç seviyesine sahip şarj edilebilir hibrit versiyonuyla Alman otomobil üreticisinin ilk elektrikli güç ünitesine sahip station wagon modeli olma özelliğini taşıyacak.

Opel Üst Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurt “Yeni Astra Sports Tourer elektrikli, dijital ve heyecan verici tasarımıyla yeni bir çağın çok yönlü aracı olarak öne çıkıyor. Uzun süredir devam eden kompakt station wagon geleneğimizi, şarj edilebilir hibrit teknolojisi gibi yeniliklerle geleceğe taşıyoruz. Etkileyici görünümüyle Sports Tourer’in Opel’e yeni müşteriler kazandıracağından eminiz.” dedi.

Yeni Astra Sports Tourer, elektrikli güç-aktarma seçeneklerine ek olarak, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle de sunulacak. Motor seçeneklerinin güç aralığı benzinli ve dizellerde 110 HP (81 kW) ile 130 HP (96 kW) arasında değişirken, elektrikli şarj edilebilir hibrit versiyonlarda ise 225 HP (165 kW) seviyesine kadar ulaşacak.

Benzinli ve dizel motorlarda altı vitesli şanzıman standart olarak sunulurken, daha güçlü motorlarda isteğe bağlı olarak sekiz vitesli otomatik şanzıman (şarj edilebilir hibrit versiyonlarda elektrikli) sunuluyor.

Açıklamada, Yeni Astra Sports Tourer’in arka koltuk sırtlıkları dik konumdayken 608 litrenin üzerinde bir bagaj hacmi sağldığı belirtilerek, “Arka koltuk sırtlıkları katlandığında ise bagaj hacmi 1.634 litrenin üzerine ulaşıyor. Ayrıca, standart olarak sunulan üç parça koltuk sırtlıkları katlandığında tamamen düz bir yükleme zemini elde ediliyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonlar, 548 litre ve 1.574 litrenin üzerinde bagaj hacmi kullanıma sunuyor” denildi.