ABD'de ÜFE bir yılın en yükseğinde - Ekonomist

ABD’de ÜFE bir yılın en yükseğinde
ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ocak’ta 0.5, yıllık % 2.1 arttı.
ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ocak ayında beklentilerin üzerinde yükseldi. Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre ÜFE Ocak’ta 0.5 arttı. Bu, Ekim 2018’den beri görülen en büyük artış oldu. ÜFE’de yıllık bazda artış da %1.3’ten % 2.1’e yükseldi.
Beklenti aylık % 0.1, yıllık % 1.6 artıştı. Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE aylık % 0.4 arttı, bu Nisan’dan beri en yüksek seviye oldu. Yıllık bazda ise değişmeyerek % 1.5 arttı. Ocak ayında enerji fiyatları % 0.7 düştü. Gıda ve Enerji Hariç ÜFE % 0.2 beklentisine karşılık % 0.5 artarken yıllık bazda da % 1.7 artışla % 1.3’lük tahminleri aştı.
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