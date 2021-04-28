Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 değer kaybederek günü 1.385,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,73 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,92 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,36 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 0,55 ve teknoloji endeksi yüzde 2,12 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,46 puan ve yüzde 0,65 düşüşle 1.449,72 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38’i prim yaptı, 49’u geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Garanti Bankası, Petkim ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

PİYASALARIN GÖZÜ FED’DE

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın değerlendirmelerinin piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

ŞİRKET FİNANSALLARI

Öte yandan, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.330-1.350 bandının destek konumunda olduğunu, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.773,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 kayıpla 466 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1803 lira, satışta 8,2131 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,2252 lira, satışta 8,2582 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2098, sterlin/dolar paritesi 1,3916, dolar/yen paritesi de 108,82 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,64 artarak 67,10 dolardan işlem görüyor.