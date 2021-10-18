İhaleye 141 milyar 960 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.
İhaleye 141 milyar 960 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'nin ağustos sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 297,4 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 589,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye...Daha fazla oku
İş dünyasında güçlü tarzını vurgulamak isteyen profesyonellerin tercih ettiği Jaguar’ın ilk lüks kompakt SUV’u Jaguar E-PACE, yenilenmiş dış tasarımıyla Türkiye’ye geldi.Daha fazla oku
Yemen hükümeti, yerel para biriminin döviz karşısında keskin bir düşüş yaşadığı ülkede finansal işlemleri durdurma kararı aldı. Yemen hükümetine bağlı...
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ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin temerrüde düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik tasarıya onay verdi. Beyaz...
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